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Пушков усомнился в необходимости «войти в положение» ФРГ по «Северному потоку — 2»

Евгений Белоусов
В мире
Пушков усомнился в необходимости «войти в положение» ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей. Такое мнение в среду, 6 июля, высказал сенатор Алексей Пушков.

— Они забывают, что наполнение трубопровода идет из России. Нужно ли России временное включение Северного потока-2, которое в Берлине, видимо, считают для себя крайним средством? — заметил сенатор.

Пушков не уверен, что Москва должна «войти в положение» Берлина в сложившейся ситуации санкционного давления на Россию со стороны Европы. Кроме того. Смысла временно запускать газопровод нет, так как Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что Германии необходимо срочно начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Аналитик Игорь Юшков рассказал, сможет ли Германия обойтись без российского газа. Он отметил, что в настоящее время ФРГ продолжает получать газ из РФ при помощи «Северного потока — 1», но объемы поставок ощутимо уменьшились.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен отметил, что газовый кризис в одной стране ЕС вызовет «эффект домино» и распространится на остальные государства региона.

Сенатор Алексей Пушков Северный поток — 2 Германия
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