Россияне собрались у посольства Японии в Москве, чтобы почтить память убитого Синдзо Абэ

Фото: roscongress / Валерия Кузора

Жители Москвы в пятницу, 8 июля, приносят цветы к зданию посольства Японии в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого экс-премьера страны Синдзо Абэ.

Дипмиссия работает в обычном режиме.

Убийство Синдзо Абэ

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Покушение произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Момент покушения попал на видео.

Абэ был госпитализирован в состоянии остановки работы сердца и легких. Во время транспортировки в больницу бывший премьер-министр находился в сознании, часто и тяжело дышал.

Подозреваемый в нападении на экс-премьера задержан. Он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара.

В полиции злоумышленник заявил, что был недоволен политикой экс-премьера. Это, по его словам, и стало причиной, по которой он решил убить Абэ.

В правительстве Японии после покушения создали кризисный штаб. Глава японского правительства Фумио Кисида отменил все свои планы и немедленно вернулся в Токио.

О том, почему Синдзо Абэ могли убить, — в материале «Вечерней Москвы».