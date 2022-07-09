Без фруктового льда и газировки: лор рассказал, как правильно есть мороженое

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Лето неразделимо связано с мороженым, однако если есть его, не соблюдая определенные правила, есть риск легко заболеть. Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как правильно есть лакомство.

— Слизистая задней стенки глотки, носоглотки и небных миндалин может не выдержать столь резкого переохлаждения, — предупреждает он.

Именно поэтому врач не рекомендует есть мороженое большими кусками. Кроме того, лучше дать десерту слегка подтаять, прежде чем начинать его есть.

Также следует знать меру и не есть слишком много за один день. Стандартная ежедневная норма составляет 80 граммов в день, а больших порций лучше избегать.

Воздержаться от холодного лакомства стоит людям с больным горлом. Несмотря на мнение, что «клин выбивают клином», врач предупреждает об опасности подобного.

Последствия не заставят себя ждать и выльются в фарингит, обострение тонзиллита или даже синусит. Также Зайцев не советует заменять классический пломбир фруктовым льдом, так как это всегда замороженный продукт, и когда он тает, то превращается в кашу, есть которую не особо приятно.

Нередко мороженое запивают газировкой, но делать так не следует. Врач объяснил, что газированные напитки обычно либо из холодильника, либо с добавлением льда, а это дополнительно переохлаждает слизистые, передает aif.ru.

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