Кардиолог назвала способ проверить состояние сердца

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О состоянии здоровья сердца может рассказать простая пробежка по лестнице. Об этом сообщила врач-кардиолог Мария Лопухина.

— Допустим, человек живет на третьем этаже, привычно поднимается каждый день к себе в квартиру. Но вдруг он стал останавливаться на каждом пролете. Это уже повод обратиться к врачу, чтобы получить направление на кардиограмму, — сообщила специалист.

Также она подчеркнула, что дискомфорт и нехватка воздуха при патологиях сердца могут возникать не только при ходьбе по лестнице, но и при других видах физических нагрузок. При этом «лестничный тест» позволяет выявить не только проблемы с сердцем, но и возможные дисфункции других органов, сообщает «МедикФорум».

Врач-кардиолог рассказала, какие изменения в организме могут стать предвестниками инфаркта и инсульта. Первоначальными симптомами, сигнализирующими о проблемах с сердцем, являются одышка и дискомфорт в ситуациях с привычной для человека физической нагрузкой. Так, в случае инфаркта необходимо обращать внимание на внезапное посинение губ или цианоз.