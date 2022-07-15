Политолог обвинил главу итальянского МИД Ди Майо в русофобии

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Высказывание министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о том, что российскому президенту Владимиру Путину «на серебряном блюде подали голову» премьера Марио Драги вызвало бурную реакцию. В частности, политолог Иван Мезюхо назвал министра русофобом.

Ранее Ди Майо высказался о реакции российского истеблишмента на неудавшуюся отставку итальянского премьера. Как подчеркнул Мезюхо, подобного рода риторика — «обыкновенная русофобия».

— В свете внутриполитического кризиса в Италии всем европейским государствам следует задуматься. Я думаю, что в ближайшие пять-семь лет нас ждет череда кризисов внутри европейского континента, и это будет в первую очередь связано с тем, что сегодня и ранее принимались абсолютно непродуманные решения в области экономики в угоду антироссийскому курсу США, — сказал политолог в разговоре с RT.

Накануне президент Маттарелла не принял прошение об отставке премьера и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку возникшей ситуации на заседании в сенате республики. Уточняется, что премьер выступит уже 20 июля.

Решение об отставке премьер принял 14 июля в связи с отказом движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии. Этим они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.