Число заявок на кредиты среди россиян выросло на 58 процентов

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Число заявок на кредиты среди российских заемщиков в июне увеличилось на 58 процентов по сравнению с мартом текущего года. Таковы результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом, которые имеются в распоряжении RT.

Эксперты отмечают, что в феврале 2022 года было зафиксировано падение числа заявок, но с апреля по май кредитная активность россиян возросла. Это связано со смягчением денежно-кредитной политики Банка России и снижением ключевой ставки.

Максимальный средний размер запрашиваемых кредитов среди россиян зафиксирован в Санкт-Петербурге — он составил 450 тысяч рублей.

Также отмечается, что чаще кредит оформляют мужчины. Среди целей, на которые чаще всего берут кредиты россияне, лидируют покупка автомобиля, рефинансирование займа и закрытие базовых жизненных потребностей.

С распространенной проблемой оформления ложного кредита человек может столкнуться по одной причине — утечка персональных данных. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша.