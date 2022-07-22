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«Едем в гости к Лайме»: Галкин показал совместное видео с Пугачевой из Латвии

Анастасия Колоскова
Общество
«Едем в гости к Лайме»: Галкин показал совместное видео с Пугачевой из Латвии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Отдыхающие в Латвии певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин решили навестить давнюю приятельницу Лайму Вайкуле. Об этом юморист сообщил в соцсетях, опубликовав видео из салона автомобиля.

— Вот! Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит! — отметил Галкин, снимая супругу, которая с удовольствием позировала перед камерой.

При этом Примадонна попросила мужа снять ее красиво, чтобы подписчики не говорили, что у нее «что-то с лицом».

— Как могу! Вот, без фильтров, естественная красота, — рассмешил жену своим ответом юморист.

Долгие годы певица Лайма Вайкуле скрывала упорную борьбу с онкологией. Артистка лечилась в Соединенных Штатах Америки и добилась устойчивой ремиссии. Но, как оказалось, ненадолго. Недавно стало известно, что у звезды случился рецидив, в данный момент она находится в тяжелом состоянии.

Артистка призналась, что верит в сверхъестественное и считает, что у нее есть ангел-хранитель, который помогает ей пережить страшные испытания. Самым тяжелым из них певица назвала рак груди. Болезнь появилась, когда Вайкуле в 1989 году предложили контракт в США.

Максим Галкин Алла Пугачева Лайма Вайкуле
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