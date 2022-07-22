Дополнительные сложности: как отразится на россиянах внесение Греции в список недружественных стран

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Расширение списка стран, которые вошли в перечень недружественных для РФ государств, никак не отразится на россиянах. Ответные меры со стороны новоиспеченных «врагов» в отношении обычных граждан вряд ли последуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что РФ внесла в список недружественных государств Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию.

— Граждане как посещали без визы Черногорию, включенную ранее в перечень стран, которые настроены по отношению к РФ недружественно, так и продолжат посещать без оформления специального разрешительного документа. То есть для россиян ровным счетом все это ничего не значит.

Из-за того что у россиян и без того имеются некоторые сложности с посещением стран Европы, дополнительные ограничения в виде ответных мер эти государства не будут вводить.

При этом политолог не исключил вероятности, что недружественные государства предпримут попытку внедрить дополнительные сложности для граждан РФ при посещении своих территорий, но эти меры вряд ли из разряда теоретических перейдут в практические.

— Большинство стран Европы уже страдают из-за того, что сами лишили себя привилегий пользоваться благами, которые поступают из РФ. А дополнительно затягивать у себя на шее веревку, думаю, вряд ли кто-то будет, особенно из маленьких европейских стран. Мы тоже не совсем правильно действуем, внеся в список недругов ту же Грецию, с которой у нас в принципе очень теплые отношения. Правильнее было бы включить в недружественный список не всю страну, а лишь правительство государства, чья политика по отношению к РФ настроена негативно.

Следовательно, россиян ситуация с «друзьями и врагами практически не коснется», поэтому никаких причин беспокоиться о риске лишиться безвизового въезда в страны, где такая опция действует, у граждан, как считает Марков, нет.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».