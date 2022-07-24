Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Польский боец ММА Томаш Валентек погиб на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Польский боец ММА Томаш Валентек погиб на Украине
Фото: Telegram / Военный обозреватель

На Украине погиб наемник Томаш Валентек, он был бойцом ММА. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе федерации смешанных единоборств Польши.

— Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там, — говорится в сообщении.

Валентек был участником любительских турниров ММА. В прошлом году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице, сообщает РИА Новости.

24 июля газета Politico сообщила о гибели группы наемников в составе двух человек из Соединенных Штатов, а также шведа и канадца. В частности, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и шведе Эдварде Патриньяни.

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к армии РФ. Один из наемников, ветеран американской армии, рассказал, что у него всегда с собой есть ручная граната, чтобы быстро воспользоваться ею в случае опасности попасть в плен.

Украина Польша Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте