Польский боец ММА Томаш Валентек погиб на Украине

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На Украине погиб наемник Томаш Валентек, он был бойцом ММА. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе федерации смешанных единоборств Польши.

— Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там, — говорится в сообщении.

Валентек был участником любительских турниров ММА. В прошлом году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице, сообщает РИА Новости.

24 июля газета Politico сообщила о гибели группы наемников в составе двух человек из Соединенных Штатов, а также шведа и канадца. В частности, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и шведе Эдварде Патриньяни.

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к армии РФ. Один из наемников, ветеран американской армии, рассказал, что у него всегда с собой есть ручная граната, чтобы быстро воспользоваться ею в случае опасности попасть в плен.