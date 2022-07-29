Реконструкция участка газопровода в Академическом районе столицы подошла к концу

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, улица Шверника Карта всех событий

Специалисты окончили работы по реконструкции участка газопровода в Академическом районе. Его протяженность составила 1,5 километра. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Территорию в районе проведения работ благоустроят до конца лета. Специалисты восстановят дорожное покрытие и газоны, — говорится в сообщении.

Газопровод проходил по улицам Шверника, Новочеремушкинской и Винокурова. В ходе реконструкции специалисты произвели полную замену труб. Планируется, что новые сети позволят снабжать жителей прилегающих домов газом не менее 50 лет.

Отмечается, что в процессе работ были выявлены некоторые осложнения. Они связаны с тем, что участок расположился в условиях плотной застройки, где проходит множество инженерных коммуникаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к финальному этапу реконструкции крупного газопровода в Юго-Восточном административном округе города. Отмечается, что работы будут окончены к сентябрю.