Politico: США пересмотрели свою оценку опасности со стороны Китая

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То, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси все же планирует посетить Тайбэй, говорит о том, что Пентагон пересмотрел свою оценку опасности со стороны китайской Народно-освободительной армии (НОАК). Об этом во вторник, 2 августа, сообщает американское издание Politico.

— Визит позволяет сделать вывод, что обе стороны нехотя пришли к компромиссной договоренности, которая позволит ему состояться при снижении вероятности просчетов в период усиления напряженности, — говорится в публикации.

Опрошенные издательством военные эксперты США не сомневаются, что Пекин и Вашингтон контактируют на уровне военных для предотвращения нежелательных инцидентов. Газета уточняет, что США, вероятно, в то же время будут по дипломатическим каналам заверять, что остаются приверженцами политики «одного Китая».

Издание Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что Пелоси может отменить посещение Тайваня в последний момент, передает РИА Новости.

Тайваньское издание «Чжунго шибао» ранее сообщило, что два действующих китайских авианосца направились в море и могут держать курс к Тайваньскому проливу перед вероятным визитом Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», выразили мнение, что в Соединенных Штатах не сложилось четкой позиции, зачем нужен визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Вполне возможно, что это намерение исходило от самой Пелоси ради набора политических очков, однако не исключено, что этот визит не состоится.