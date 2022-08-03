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Yle: Финская таможня изымает у россиян дроны

Евгений Белоусов
В мире
Yle: Финская таможня изымает у россиян дроны
Фото: Pexels

Финская таможня изымает у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства. Об этом в среду, 3 августа, сообщает телеканал Yle.

— В период усиленного контроля, введенного после снятия Россией ограничений на пересечение сухопутной границы, у некоторых туристов были обнаружены товары, которые могут способствовать укреплению российского промышленного и военного потенциала, например, средства навигации, — объяснил представитель таможни Микко Гренберг.

Уточняется, что помимо товаров «двойного назначения» Финляндия в рамках антироссийских санкций Евросоюза запрещает вывозить из страны в Россию предметы роскоши, стоимость которых превышает 300 евро. В случае обнаружения таких предметов покупателя обяжут вернуть их в магазин или оставить на таможне, передает ТАСС.

До этого глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничений туризма из России в связи с операцией на Украине.

Постпреды стран Евросоюза 20 июля утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

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