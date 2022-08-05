Москвичам объяснили, как записаться на прием к ветеринару онлайн

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проверить здоровье питомца перед отпуском можно на приеме у ветеринара, записаться к которому предлагается на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 августа.

— Электронные сервисы позволяют москвичам сэкономить время: с их помощью можно записаться к ветеринару быстро и без лишних хлопот, выбрав удобную дату и время визита онлайн. А если информация о питомце добавлена в личный кабинет на mos.ru, то при заполнении формы записи необходимые данные отобразятся автоматически, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Уточняется, что за время работы сервиса с конца 2018 года жители столицы воспользовались онлайн-записью более 500 тысяч раз. При этом всего в городе работает 26 государственных ветеринарных клиник.

Для того чтобы записаться к специалисту на портале mos.ru, необходимо зайти в раздел «Услуги» и выбрать категорию «Животные и окружающий мир». На экране отобразится перечень сервисов, среди которых будет «Запись к ветеринарному врачу». В мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» этот сервис тоже можно найти в разделе «Услуги».

Кроме того, если владельцы не могут взять с собой в поездку домашнего питомца, то его можно оставить в одной из городских зоогостиниц. Они работают на базе государственных ветеринарных клиник, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов дал советы, как выбрать зоогостиницу для питомца. По его словам, необходимо выбирать официальные организации, с которыми можно заключить договор.