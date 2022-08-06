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Число жертв от израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 24 человек

Юлия Курганова
В мире
Число жертв от израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 24 человек
Фото: Unsplash

Число жертв от израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек. Ранения получили 203 человека. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

— В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и двух женщин, погибли, 203 получили ранения, — сказано в заявлении, передает РИА Новости.

6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обострение ситуации вокруг сектора Газа. Она заявила, что стороны палестино-израильского конфликта должны проявить сдержанность и не допустить эскалации вооруженных действий в секторе Газа.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет». Она направлена на пресечение действий террористической группировки «Исламский джихад»*. Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

Вскоре стало известно, что Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Они будут направлены на усиление сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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