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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек. Ранения получили 203 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Об этом сообщается в издании Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных чиновников с Запада сказали, что обеспокоены заявлениями лидеров двух государств о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Журналистка из РФ Дарья Асламова была задержана при попытке въехать в Косово по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел непризнанного образования Джелаль Свечлия. Он уточнил, что сотрудницу издания «Комсомольская правда» остановили на пограничном переходе на севере Косова.

В Краснодаре прошел очередной матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:0.

Сотрудники полиции задержали в Рио-де-Жанейро консула Германии Уве Херберта Ханна, которого подозревают в убийстве своего мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. В пятницу, 5 августа, консул позвонил в службу спасения и сообщил, что его 52-летний супруг упал и сильно ударился головой. Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили мужчину уже без признаков жизни.