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Меладзе может лишиться торгового центра в Москве из-за выявленных нарушений

Анастасия Колоскова
Общество
Меладзе может лишиться торгового центра в Москве из-за выявленных нарушений
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак
Россия, Москва, Касимовская улица, 22А Карта всех событий

В торговом центре «Вантаж», который принадлежит популярному российском певцу Валерию Меладзе, выявили нарушения арендного договора с городскими властями, из-за чего артист может остаться без прибыльного бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, торговым центром в Восточном Бирюлеве исполнитель владеет с 2009 года. При этом земельный участок он арендует у столичной мэрии. В прошлом году инспектор обнаружил, что в здании размещены автошкола, ремонт одежды и обуви, а также ломбард, что нарушает условия соглашения.

По данному факту было возбуждено административное дело. Судебные разбирательства не привели к положительному решению вопроса и теперь Меладзе грозит штраф за неисполнение договора или даже разрыв контракта. В этом случае певец потеряет бизнес, годовой доход от которого оценивается примерно в 15 миллионов рублей, утверждается в сообщении.

До этого подписчики предложили артисту решение его финансовых проблем на фоне отмены концертов в России. Так, ему посоветовали продать свой дорогостоящий дом в Италии и устроиться на работу водителем или дворником.

Бизнес Валерий Меладзе Торговля Район Бирюлево Восточное
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