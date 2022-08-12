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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 17 августа. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, как россиянам летать в другие страны через Хельсинки без проблем. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что оформленная финская мультивиза с возможностью длительного пребывания в дальнейшем может позволить направляться в любые страны шенгенской зоны.

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