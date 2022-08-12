Названы пищевые привычки, которые помогут сохранить хорошую память

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Некоторые пищевые привычки способны продлить молодость мозга и улучшить память. Подробно об этом рассказали американские специалисты.

Они советуют включить в рацион жирную рыбу, которая богата кислотами омега-3. Этот продукт замедляет старение мозга. Также стоит добавлять в пищу семена льна, в них содержится большое количество полезных веществ.

Улучшить память поможет употребление черники и овощей. Также важно не забывать о брокколи, содержащей много жирорастворимого витамина К. Он необходим для осуществления синтеза жирных кислот и сфинголипидов, которые занимают большую часть мозга, передает Nation News.

Китайские ученые призывают пожилых людей сохранять физическую активность даже за счет выполнения повседневных домашних дел.

Утверждается, что так можно предотвратить развитие деменции. Они выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.