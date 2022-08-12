Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пищевые привычки, которые помогут сохранить хорошую память

Ирина Игнатенко
Общество
Названы пищевые привычки, которые помогут сохранить хорошую память
Фото: Unsplash

Некоторые пищевые привычки способны продлить молодость мозга и улучшить память. Подробно об этом рассказали американские специалисты.

Они советуют включить в рацион жирную рыбу, которая богата кислотами омега-3. Этот продукт замедляет старение мозга. Также стоит добавлять в пищу семена льна, в них содержится большое количество полезных веществ.

Улучшить память поможет употребление черники и овощей. Также важно не забывать о брокколи, содержащей много жирорастворимого витамина К. Он необходим для осуществления синтеза жирных кислот и сфинголипидов, которые занимают большую часть мозга, передает Nation News.

Китайские ученые призывают пожилых людей сохранять физическую активность даже за счет выполнения повседневных домашних дел.

Утверждается, что так можно предотвратить развитие деменции. Они выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.

Правильное питание рацион Рыба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте