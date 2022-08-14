Эстония заявила о выходе из формата сотрудничества «16+1» 

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Отказ Китая осудить спецоперацию, проводимую Россией на Украине, стал причиной решения Эстонии разорвать сотрудничество в формате «16+1». Об этом заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу агентству Bloomberg.

— Это (отказ осудить спецоперацию) определенно было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников, — сообщил Рейнсалу.

Глава эстонского дипломатического ведомства убежден, что формат не приносил весомого политического результата. Министр отметил, что Таллин предпочтет вести отношения с Пекином посредством Евросоюза.

Согласно данным источника РИА Новости, Латвия и Эстония намерены добиться, чтобы другие страны также отказались от сотрудничества с Китаем в этом формате. Такую возможность рассматривает порядка трех-четырех стран, добавил источник.

До этого Эстония и Латвия приняли решение прекратить сотрудничество с КНР в формате «16+1».

12 августа Певкур сообщил, что Финляндия и Эстония начали проведение переговоров, в ходе которых может быть согласован план создания общей системы противоракетной обороны. По его словам, данное решение позволит закрыть Финский залив для военных кораблей России.