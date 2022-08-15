Актриса Робин Григгс умерла в возрасте 49 лет

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Американская актриса Робин Григгс скончалась на 50-м году жизни. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter в понедельник, 15 августа.

Уточняется, что причиной смерти стал рак шейки матки, который был диагностирован у Григгс в 2020 году. При этом актриса регулярно делилась подробностями о своем здоровье с подписчиками в социальных сетях, а в июле она сообщила о том, что у нее обнаружили четыре новых опухоли. За несколько дней до смерти актриса попала в хоспис.

Популярность Григгс принесла роль Стефани Хобарт в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» в апреле 1991 года, после чего она снялась еще в шести эпизодах. В 1993 году она начала играть Мэгги Кори в «Другом мире» — роль, которую она играла в течение двух лет, передает« Газета.ru».