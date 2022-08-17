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Более 470 тонн мусора собрали с акватории Москвы в этом году

Анастасия Колоскова
Город
Более 470 тонн мусора собрали с акватории Москвы в этом году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 470 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в этом году. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора, — рассказал он.

По словам заммэра, в работах по очистке водной поверхности принимают участие суда-мусоросборщики, а на водных территориях с небольшой глубиной задействуют маломерные суда. Чтобы извлечь донные наносы грунта и песка, используются плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что главные усилия по сбору мусора специалисты сосредотачивают в верховьях Москвы-реки. Благодаря этому обеспечивается чистота основного русла ниже по течению.

— Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда, — пояснил Бирюков.

До этого заммэра сообщал о завершении масштабных гидротехнических работ по углублению дна трех причалов и очистке еще 33, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала. Бирюков отметил, необходимость работ обусловлена загрязнением дна реки металлоломом и крупным бытовым мусором, из-за чего может произойти повреждение теплоходов.

Петр Бирюков Москва-река городское хозяйство очистка
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