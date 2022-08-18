Суд в Москве оштрафовал Delivery Club из-за утечки персональных данных

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сервис доставки еды Delivery Club оштрафовали за нарушение законодательства в сфере персональных данных. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда в четверг, 18 августа.

Решение об административном штрафе в размере 80 тысяч рублей было принято в судебном участке района Аэропорт в соответствии со статьей КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Уточняется, что в Сеть попали данные сервиса, где содержались имена, адреса электронной почты и номера телефонов курьеров.

В начале августа за аналогичное нарушение «Яндекс. Еда» получила штраф в размере 60 тысяч рублей. Сервис, по мнению Роскомнадзора, незаконно предоставил доступ к базе с личными данными собственных курьеров, что привело к распространению соответствующих сведений.

Кроме того, данные участников программы лояльности оператора связи Tele2, «Почты России», образовательного портала GeekBrains, сервиса покупки билетов tutu.ru и многих других компаний тоже оказались в открытом доступе.

Среди опубликованных данных ФИО (часто только имя), пол, номер телефона и адрес электронной почты. В общей сложности файл включает порядка 7,5 миллиона строк.