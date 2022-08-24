Синоптики сообщили о дискомфортной жаркой погоде в Москве 24 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 24 августа, столичный регион останется на западной периферии антициклона. Сохранится очень жаркая погода. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 27–32 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится дискомфортная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Атмосферное давление высокое, содержание кислорода пониженное даже в ночные часы.

Для метеозависимых людей такую погоду можно назвать стрессом, на который реагируют почти все люди, страдающие различными хроническими заболеваниями. Уберечь себя, снизить нагрузку на организм поможет строгое соблюдение рекомендаций врача. Также следует ограничить физические нагрузки, постараться меньше находиться на улице, пить больше воды и чаще принимать душ. При появлении сердечных или головных болей, повышении артериального давления стоит сразу принять лекарство, назначенное врачом.

23 августа сообщалось, что из-за жаркой погоды в Москве начали бесплатно раздавать питьевую воду еще на пяти станциях метро. Так, пассажиры могут получить бутылку с водой на станциях «Баррикадная», «Улица 1905 года», «Водный стадион», «Аэропорт» и «Сокол».