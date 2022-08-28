Мужчину до смерти избили ногами у палатки с шаурмой в Тульской области

Фото: СК РФ

Мужчину избили до смерти возле палатки с шаурмой в поселке Дубровка Тульской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Конфликт между 26-летним молодым человеком и 32-летним мужчиной произошел 20 августа около палатки с шаурмой на Советской улице. Согласно записи с камер видеонаблюдения, мужчины стояли и разговаривали о чем-то между собой. Внезапно один из них сильно ударил кулаком в лицо оппонента, от чего тот упал на землю.

На этом нападавший не остановился и стал избивать ногами 32-летнего мужчину на глазах у очевидцев, которые поспешили уйти с места конфликта. За избиением мужчины равнодушно следил приятель нападавшего, который только спустя несколько ударов попытался остановить знакомого, но безрезультатно. Молодой человек около минуты продолжал избивать мужчину ногами, пока к нему не подбежал случайный прохожий, заступившись за пострадавшего.

В результате избитого мужчину госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый уже задержан, он признал свою вину.

27 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали одну из девушек-подростков, которые подозреваются в избиении мужчины в здании железнодорожного вокзала в Тюменской области. На данный момент продолжается поиск оставшихся девушек.