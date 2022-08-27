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Полиция задержала одну из девочек, избивших мужчину в Тюменской области

Александр Афонин
Происшествия
Полиция задержала одну из девочек, избивших мужчину в Тюменской области
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали одну из девушек-подростков, которые подозреваются в избиении мужчины в здании железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области в субботу, 27 августа.

— Несовершеннолетняя 2007 года рождения задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

На данный момент продолжается поиск оставшихся девушек, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины со стороны трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале. По данным следствия, инцидент случился 20 августа в селе Вагай Омутинского района Тюменской области. Между подростками и мужчиной начался конфликт, в ходе которого они начали его избивать. У мужчины диагностировали различные травмы, он был прооперирован. По некоторым данным, пострадавший является инвалидом второй группы, он работает кассиром в туалете вокзала.

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