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Главные новости к утру 29 августа

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 29 августа
Фото: Pexels

В России будет создана система проверки данных абонентов. Законопроект прошел доработку. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО), в них будут принимать участие более 50 тысяч человек, сообщили в российском Минобороны.

Удары украинских сил по территории Энергодара в Запорожской области направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную энергостанцию (ЗАЭС), заявили в пресс-службе администрации населенного пункта.

Российские граждане стали реже приобретать мебель и технику в кредит, следует из данных ОКБ. За первые семь месяцев нынешнего года банки выдали физическим лицам 2,57 миллиона займов на технику и мебель. Данные показатели оказались почти на 30 процентов меньше прошлогодних, а также стали новым минимумом снижения количества покупок в долг в магазинах за последние два экономических кризиса в стране.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае избрания в сентябре лидером правящей в стране Консервативной партии и премьер-министром впервые в истории объявит Китай угрозой британской безопасности, наделив страну схожим с Россией статусом.

В здании центра хирургии в Москве произошел пожар. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Из загоревшегося здания спасли более 30 человек.

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