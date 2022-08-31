Эксперт дал советы, как уберечь свои персональные данные

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Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов дал советы, как обезопасить собственные данные при совершении покупок в интернете.

Он отметил, что желательно создавать отдельные номера, отдельные аккаунты для онлайн-транзакций.

— То есть создавайте виртуальную карту, заносите ее данные и в случае, если действительно у вас есть какие-то опасения об утечке или утечка всплыла уже в СМИ, как мы знаем в случае СДЭКа или «Яндекс.Еды», когда персональные данные стали достоянием общественности, то вас хотя бы не лишат ваших финансовых средств, — отметил он в комментарии МИР 24.

Мясоедов добавил, что утечки данных происходят из-за отсутствия комплексного подхода, касающегося безопасности данных. Крупные компании могут приобрести два-три серьезных продукта по кибербезопасности, но при этом их внедрению уделят недостаточное внимание.

Ранее руководство логистической компании CДЭК, которая доставляет грузы и документы по России и миру, подтвердило утечку базы данных своих клиентов, передает ФАН.

Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что может предпринять пользователь в случае утечки своих данных.