Предприниматель поделился опытом участия в программе «Миллион призов»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Этой осенью в столице еще раз пройдет акция «Миллион призов». Ее участники получают призы, которые могут помочь в различных ситуациях. Представитель сети ZENDEN Владимир Наумов рассказал о положительных аспектах акции.

— Это и привлечение новых клиентов, и предоставление текущим покупателям возможность совершить дополнительную покупку, и увеличение известности, — сказал он.

Наумов добавил, что с каждым провидением акции увеличивается количество компаний-участников. Это подтверждает тот факт, что «Миллион призов» имеет высокую популярность среди москвичей. В связи с этим, акция становится отличной возможностью для многих компаний познакомиться с новыми клиентами и расширить выбор товаров, передает «Царьград».

PR-директор сети магазинов «Детский мир» Наталья Рычкова рассказала «Вечерней Москве», в чем плюсы акции «Миллион призов» для бизнеса и потребителя. По ее словам, это отличная возможность для москвичей познакомиться с новыми компаниями и купить нужные товары по выгодным ценам, а бизнесу — найти новых клиентов.