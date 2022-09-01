Бизнес оценил эффективность акции «Миллион призов»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству Москвы с предложением провести очередной этап акции «Миллион призов». PR-директор сети магазинов «Детский мир» Наталья Рычкова рассказала «Вечерней Москве», в чем ее плюсы для бизнеса и потребителя.

По ее словам, акция «Миллион призов» — это отличная возможность для москвичей познакомиться с новыми компаниями и купить нужные товары по выгодным ценам, а бизнесу — найти новых клиентов.

— Для бизнеса эта акция полезна тем, что новые покупатели, клиенты и гости будут знать о существовании некоторых компаний. Они смогут прийти, воспользоваться скидкой м купить необходимый товар. Отмечу, что москвичи могут выбрать именно тот товар или услугу, которая подходит именно им. Например, покупатели магазинов «Детский мир» очень активно пользуются этими бонусами. Мы рады участвовать в акции «Миллион призов». Сейчас особенно актуально для покупателей сэкономить и приобрести необходимые товары по более низким ценам. «Миллион призов» — очень выгодная история для всех сторон, — подчеркнула Рычкова.

В столице акцию «Миллион призов — #ВыбираемВместе» проводили уже несколько раз, и каждый раз она показывает отличные результаты. МТПП предлагает в этом году традиционно провести акцию среди участников онлайн-голосования.

Участвуя в программе, предприниматели могут выйти на новую аудиторию: даже если кто-то не знал о какой-либо компании, то, благодаря акции, узнает. «Миллион призов» и другие акции и программы, которые проводит правительство Москвы — это прекрасная реклама, привлечение новых посетителей и увеличение спроса. Таким образом, рост продаж и привлечение новых клиентов — главный результат, который ожидают предприниматели.

В понедельник, 1 сентября, горожане, которые могут проголосовать онлайн на предстоящих выборах муниципальных депутатов, начали получать сообщения с уникальными кодами программы «Миллион призов». Коды будут разосланы в течение нескольких дней. Для их активации москвичам необходимо принять участие в онлайн-голосовании не позднее 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе участников выборов оповестят через СМС. Кроме того, москвичи смогут самостоятельно узнать результаты на сайте программы.

Для получения выигрыша код должен быть активирован до 26 сентября включительно. Полученные баллы можно обменять на промокоды до 14 декабря. Уточняется, что москвичей, которые выиграли автомобиль, оповестят о получении приза дополнительно.