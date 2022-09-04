Главные новости к утру 4 сентября

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Московская футбольная команда «Динамо» на своем поле одержала победу над клубом «Урал» из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

В парке развлечений в Анапе сломался один из аттракционов, из-за чего около 20 человек были вынуждены сидеть на высоте почти час. Инцидент случился в парке «Джунгли».

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС. По его словам, обстрел велся со стороны Вооруженных сил Украины, снаряд попал в нерабочий энергоблок.