Около 25 человек погибли и пострадали при теракте у посольства РФ в Кабуле

Фото: unsplash

Увеличилось количество жертв при взрыве около посольства Российской Федерации в Кабуле. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили СМИ.

— Не менее 25 человек погибли и пострадали, — передает ТАСС.

До этого сообщалось, что российский дипломат и охранник посольства РФ получили ранения в результате теракта.

5 сентября стало известно, что рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направляется большое количество машин скорой помощи.

Позже стало известно, что взрыв у ворот российского посольства в Кабуле совершил террорист-смертник.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.