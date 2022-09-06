Врач пояснила, чем опасна самодиагностика

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Врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала, чем опасна самодиагностика.

Она отметила, что в современном мире, как только человек чувствует какое-то недомогание, он тут же лезет в интернет и ищет симптомы заболевания. Пациенты часто сами себе ставят диагнозы и еще хуже, если сами себе назначают лечение. По словам Ольги Нечаевой, поступать таким образом не стоит никогда, потому что такой путь таит в себе множество опасностей.

Так, многие сведения в интернете нуждаются в проверке, встречается искаженная информация. Человек может поставить себе неверный диагноз и потерять драгоценное время. Кроме того, можно заработать нервное расстройство на пустом месте, прочитав о страшных неизлечимых заболеваниях.

Кроме того, на просторах интернета легко столкнуться с мошенниками — от нетрадиционных целителей, энерготерапевтов и магов до людей, которые под видом медиков будут продавать несуществующие лекарства, передает МИР 24.

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