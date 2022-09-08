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«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров объявили в Подмосковье

Юлия Курганова
Общество
«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров объявили в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском пожаров действует в Московской области до 00:00 пятницы, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентр РФ.

— «Оранжевый» — погода опасна. Период предупреждения — до 00:00 9 сентября, — сказано в сообщении.

Уточняется, что местами в Подмосковье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о скором улучшении погоды в Москве. По его словам, погода в столице изменится с пятницы, 9 сентября. Температура воздуха днем повысится до плюс 16 градусов, будет светить солнце, осадков почти не прогнозируется. Синоптик добавил, что такая погода сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.

Синоптик Татьяна Позднякова пообещала подобие бабьего лета в Москве в середине сентября. Она уточнила, что температура воздуха в эти дни прогреется вплоть до 18 градусов. Кроме того, в это время в столице не ожидается существенных осадков.

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