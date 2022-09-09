Названы секретные прозвища королевы Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

Близкие королевы Великобритании Елизаветы II придумывали для нее разные прозвища. Стало известно, как именно звали королеву родственники в домашней обстановке.

Так, самым ранним прозвищем Елизаветы II стало имя Лилибет. Именно так стал называть ее отец король Георг VI, обратив внимание, как будущая королева еще малышкой выговаривала собственное имя.

Для самых близких Елизавета II осталась Лилибет на всю жизнь. И сама она подписывала этим детским прозвищем письма к родным.

Ширли Темпл прозвал королеву ее дядя Эдуард VIII. Так звали популярную в то время девочку-актрису. Это имя Елизавета II получила за кудрявые волосы и независимый характер.

Гэри прозвал главу монархии ее внук принц Уильям. В детстве мальчик не мог правильно произнести слово «бабушка» (по-английски — granny), и оно у него звучало как «гэри». Привычку неправильно произносить слово «бабушка» перенял и правнук Елизаветы принц Джордж, который долго называл ее «гэн-гэн».

Прозвище Капусточка придумал для королевы ее муж принц Филипп. Есть версия, что когда-то его впечатлило нежное французское выражение mon petit chou — «моя маленькая капуста». После этого супруг Елизаветы II стал использовать английский аналог — Cabbage. Известно, что так принц Филипп называл жену на протяжении всей жизни, передает Teleprogramma.pro.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха в Соединенном Королевстве объявлен десятидневный траур.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Позже стало известно, что похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве спустя 10 дней после ее ухода из жизни — 18 сентября.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.