ОШ не выявил фактов двойного голосования и других нарушений на выборах в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С начала выборов в столице не было выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье, 11 сентября.

— Жалобы о возможных нарушениях избирательного законодательства сразу же проверяются. На данный момент ни одна из них не подтвердилась, — говорится в Telegram-канале штаба.

До этого сообщалось, что система электронного голосования и страница с текущей статистикой о выборах подвергаются массированным хакерским атакам, но им удается успешно противостоять.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

По данным общественного штаба, более 2,2 миллиона человек приняли участие в выборах в Москве по состоянию на 11 сентября. Для голосования в городе открылся 3261 избирательный участок.