В словарь русского языка добавили решалу, бумеров и еще 149 новых слов

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В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавлено 151 новое слово.

В списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бургерная, вышиванка, видеоблогер, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей — не хочу, клофелинщица, Крымский мост, миллениалы, медиафейк, ни куётся ни плющится, покерфейс, погуглить, ретвитнуть, решала, стендтап-комик, сорбонка, тероборона, телеграм-канал, ЧВК, чевэкашник, шаурма и шаверма.

Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска «2022».

Переводчик, лингвист и эксперт в области обучения английскому языку Диана Белан рассказала «Вечерней Москве», как правильно смотреть фильмы с субтитрами. Специалист советует, если у вас невысокий уровень владения языком, начинать с субтитров на русском языке. При этом нужно внимательно слушать и сравнивать с тем, что написано в субтитрах.