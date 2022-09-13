Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В словарь русского языка добавили решалу, бумеров и еще 149 новых слов

Юлия Курганова
Общество
В словарь русского языка добавили решалу, бумеров и еще 149 новых слов
Фото: Pixabay

В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавлено 151 новое слово.

В списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бургерная, вышиванка, видеоблогер, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей — не хочу, клофелинщица, Крымский мост, миллениалы, медиафейк, ни куётся ни плющится, покерфейс, погуглить, ретвитнуть, решала, стендтап-комик, сорбонка, тероборона, телеграм-канал, ЧВК, чевэкашник, шаурма и шаверма.

Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска «2022».

Переводчик, лингвист и эксперт в области обучения английскому языку Диана Белан рассказала «Вечерней Москве», как правильно смотреть фильмы с субтитрами. Специалист советует, если у вас невысокий уровень владения языком, начинать с субтитров на русском языке. При этом нужно внимательно слушать и сравнивать с тем, что написано в субтитрах.

Русский язык слова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте