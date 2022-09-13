Пушков отправил президента Молдавии Санду за газом в «родную Румынию»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на газ из России.

Ранее молдавский лидер в телеэфире сказала, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу того, что из-за ситуации на спотовом рынке не может платить такие высокие цены за газ.

— Не может Санду платить — пусть российский газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии, — написал Пушков в Telegram-канале.

8 сентября Пушков обратился к «готовой воевать» с Россией Польше. Он заявил, что польским политикам, которые сейчас находятся у власти, нужно подучить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с РФ. Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа сказал, что Варшава и Москва в ближайшие три–десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство страны начало самое амбициозное перевооружение в своей истории.