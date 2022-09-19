Вильфанд пообещал жителям Москвы пасмурную, но теплую погоду на этой неделе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пасмурная, но достаточно теплая погода ожидает жителей и гостей столицы в течение предстоящей недели. Температура днем прогнозируется в диапазоне от 11 до 16 градусов выше нуля, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист выразил сожаление тем, что бабье лето не приходит по заказу, и до конца недели его не будет. При этом эксперт высказал предположение, что такой период может наступить в первую декаду октября или даже позднее.

Начало недели будет дождливым, но теплым. Температура в течение суток будет примерно одинаковой. Уже во вторник вечером интенсивность осадков снизится, заявил Вильфанд ТАСС. А вот в среду ночью температура воздуха понизится до 6-8 градусов, а днем — 12-14 градусов. Осадки при этом сохранятся.

По словам метеоролога, с четверга по воскресенье ночью температура будет не ниже 3, но не выше 8 градусов, днем — 11-16 градусов. В эти дни в столице будет облачно с редкими прояснениями, местами небольшой дождь.

Накануне Вильфанд заявил, что дожди и теплая погода в прошедшие выходные создали благоприятные условия для начала грибного сезона в Москве. Грибники сообщают о хорошем урожае.