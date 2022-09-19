Метеоролог Куткевич рассказал, возможны ли грозы в Петербурге зимой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Промозглая и дождливая погода в Петербурге сохраняется третью неделю подряд. Осадки не прекратятся в городе на Неве до конца недели, возможны даже грозы. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

Средняя температура днем составляет плюс 13–15 градусов.

Метеоролог пояснил, что одно из условий возникновения грозы — образование кучево-дождевой облачности. Они могут быть незначительными в пространстве, но по высоте достигать от нескольких сотен метров до нескольких километров. Именно в этих облаках могут возникать грозовые явления.

Синоптик отметил, что грозы в Петербурге могут быть даже в зимнее время, так как город расположен достаточно близко к Европе, влияние на него оказывает Атлантический океан. Вода не успевает израсходовать запас тепла, накопленный за лето, кроме того, мимо побережья Скандинавии проходит теплое течение Гольфстрим, поэтому при определенных условиях может возникнуть кучево-дождевая облачность, передает издание «Невские новости».

До этого синоптик Александр Колесов предупредил, что погоду в Санкт-Петербурге в начале недели будет определять южный циклон Reili. Он принесет в город сильные дожди и ветер, передает ФАН.

Пасмурная, но достаточно теплая погода ожидает жителей и гостей столицы в течение предстоящей недели. Температура днем прогнозируется в диапазоне от 11 до 16 градусов выше нуля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.