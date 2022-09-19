Спрос на аренду квартир в Москве вырос в два раза с марта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние шесть месяцев этого года спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве увеличился более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость» в понедельник, 19 сентября.

— Спрос на долгосрочную аренду квартир традиционно повышается уже накануне осени: перед началом учебного года и сезона деловой активности. Так, за первую половину сентября 2022 года спрос на долгосрочную аренду в среднем по всем типам жилья в столице по сравнению с первой половиной марта 2022 года вырос более чем в 2,1 раза, — говорится в сообщении.

При этом за первые шесть месяцев текущего года почти в 2,9 раза вырос спрос на квартиры от четырех комнат и больше, а спрос на однокомнатное жилье увеличился почти в 2,4 раза.

По словам управляющего директора сети офисов недвижимости «Миэль» Марии Жуковой, в годовом выражении звонков с запросом об аренде жилья стало меньше примерно на 25 процентов, передает ТАСС.

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года средние цены на аренду жилья в Москве увеличились на 21,4 процента, а после этого немного скорректировались.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру. По его словам, снижение ключевой ставки Центробанком оживит рынок вторичной недвижимости.