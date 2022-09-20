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Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 20 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 20 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 20 сентября, в столичном регионе будет переменная облачность и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Сильный ветер сохранится в Москве до утра 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства. Уточняется, что порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве временно закрыли несколько парков. Так, стало известно о закрытии Парка Горького, Измайловского парка, музея-заповедника «Царицыно» и парка «Сокольники».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды на эту неделю. По его словам, до четверга включительно в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

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