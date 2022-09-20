Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Роскачестве рассказали, как взыскать компенсацию с магазина за плохую еду

Евгений Белоусов
Общество
В Роскачестве рассказали, как взыскать компенсацию с магазина за плохую еду
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несмотря на мораторий на внеплановые проверки от Роспотребнадзора, россияне все равно могут защитить свои права, если купленные ими в магазине продукты оказались некачественными. Эксперты Роскачества рассказали, как это сделать.

— Думаете, что у вас ничего не получится? Что у магазина грамотные юристы, а вы один в поле воин? По статистике, в пользу потребителя удовлетворяются судом 85 процентов исков, — сказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Если купленная еда оказалась некачественной и навредила здоровью, в первую очередь следует обратиться к врачу или вызвать скорую. Так получится зафиксировать факт отравления плохими продуктами. Обязательно нужно рассказать врачу, какая именно еда вызвала отравление.

Также следует собрать доказательства: это может быть чек или выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео с геолокацией, скриншоты, заключение СЭС.

Бытует мнение, что наличие чека — обязательное условие, при котором можно предъявить претензии магазину. Однако это не так. При наличии прочих доказательств чек иметь при себе вовсе не обязательно.

Нанимать юридические компании и тратить собственные средства здесь нет необходимости. Претензию можно написать самостоятельно. Само событие можно описать в произвольной форме, как и последствия покупки — зафиксированного врачом отравления.

Обязательно в претензии следует сослаться на статью 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме. Следует потребовать компенсацию.

На рассмотрение своей претензии следует отвести магазину 10 суток, согласно тому же закону. Претензию следует подавать либо лично, либо заказным письмом на юридический адрес магазина.

В случае подачи лично нужно заранее подготовить два экземпляра письма: один из них нужно заверить у администратора магазина и оставить себе. Если же последствия отравления плохими продуктами оказались серьезными, кто-то из родственников умер, стал инвалидом или долгое время пролежал в больнице, необходимо обратиться в Следственный комитет.

Если после всех просьб и обращений магазин так и не отреагировал или отреагировал, но не удовлетворил требования, можно смело идти в суд с исковым заявлением. Госпошлина по таким делам не взимается, говорится на сайте Роскачества.

До этого появилась информация, что на этикетках продуктов могут сократить сведения о дате производства товара. Уточняется, что под сокращение могут попасть также сведения об адресах производства.

Жалобы Компенсации Роскачество Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте