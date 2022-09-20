В Роскачестве рассказали, как взыскать компенсацию с магазина за плохую еду

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Несмотря на мораторий на внеплановые проверки от Роспотребнадзора, россияне все равно могут защитить свои права, если купленные ими в магазине продукты оказались некачественными. Эксперты Роскачества рассказали, как это сделать.

— Думаете, что у вас ничего не получится? Что у магазина грамотные юристы, а вы один в поле воин? По статистике, в пользу потребителя удовлетворяются судом 85 процентов исков, — сказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Если купленная еда оказалась некачественной и навредила здоровью, в первую очередь следует обратиться к врачу или вызвать скорую. Так получится зафиксировать факт отравления плохими продуктами. Обязательно нужно рассказать врачу, какая именно еда вызвала отравление.

Также следует собрать доказательства: это может быть чек или выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео с геолокацией, скриншоты, заключение СЭС.

Бытует мнение, что наличие чека — обязательное условие, при котором можно предъявить претензии магазину. Однако это не так. При наличии прочих доказательств чек иметь при себе вовсе не обязательно.

Нанимать юридические компании и тратить собственные средства здесь нет необходимости. Претензию можно написать самостоятельно. Само событие можно описать в произвольной форме, как и последствия покупки — зафиксированного врачом отравления.

Обязательно в претензии следует сослаться на статью 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме. Следует потребовать компенсацию.

На рассмотрение своей претензии следует отвести магазину 10 суток, согласно тому же закону. Претензию следует подавать либо лично, либо заказным письмом на юридический адрес магазина.

В случае подачи лично нужно заранее подготовить два экземпляра письма: один из них нужно заверить у администратора магазина и оставить себе. Если же последствия отравления плохими продуктами оказались серьезными, кто-то из родственников умер, стал инвалидом или долгое время пролежал в больнице, необходимо обратиться в Следственный комитет.

Если после всех просьб и обращений магазин так и не отреагировал или отреагировал, но не удовлетворил требования, можно смело идти в суд с исковым заявлением. Госпошлина по таким делам не взимается, говорится на сайте Роскачества.

До этого появилась информация, что на этикетках продуктов могут сократить сведения о дате производства товара. Уточняется, что под сокращение могут попасть также сведения об адресах производства.