Главные новости к утру 23 сентября

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На фоне объявления в России частичной мобилизации в интернете стали появляться фейковые базы с персональными данными якобы подлежащих призыву россиян на службу. В них содержатся данные людей из прошлых утечек различных сервисов, а также женские имена.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отменить любые праздничные мероприятия на фоне частичной мобилизации в стране. По его словам, в настоящий момент некоторые граждане отправляются служить, поэтому что-то праздновать сейчас было бы неуместно.

Если турист не получал на руки повестку о прибытии в военкомат, то отправляться в поездку можно, на федеральном уровне нет никакой информации о какого-либо рода ограничительных нормах. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Владелец детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре в 2019 году погибли четверо детей, приговорен к девяти годам лишения свободы. При этом директор организации получил восемь лет тюрьмы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ход реализации стамбульских договоренностей и беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 процента с 1 февраля следующего года. После индексации выплата составит 589,5 рубля на первенца и 779 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на будущий год.