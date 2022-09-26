Личность напавшего на школу в Ижевске установлена

Фото: СК РФ

Следственный комитет установил личность напавшего на школу №88 в Ижевске мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 сентября.

Злоумышленником оказался Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы.

Следователи в данный момент проводят обыск по месту жительства мужчины, собирают информацию о его взглядах и окружении.

— Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».