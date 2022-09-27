Экологический форум «Одна планета — одно будущее!» пройдет в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске пройдет XII международный молодежный экологический форум «Одна планета — одно будущее!». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Форум организован Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

До этого стало известно, что более 2,6 тонны отходов собрали жители Новой Москвы в рамках экологических соревнований «Чистые игры». Мероприятие прошло 17 сентября при поддержке Российского экологического оператора.

Победителями стали представители команды «Новое поколение». Участники мероприятия разбились на команды и на скорость очищали территории от мусора.

14 сентября сообщалось, что волонтеры-экологи при поддержке Российского экологического оператора отправились в образовательные учреждения Петропавловска-Камчатского и города Елизово, чтобы провести экологические уроки в 12 школах.