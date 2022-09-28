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1 октября совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Целительница». В этот день Православная церковь почитает память святой Ариадны.

Ее имя близко по звучанию популярному русскому имени Арина и представляет собой русский вариант греческого имени Ирина. В народе говорили, что в году живут три Арины: Арина — разрой берега (29 апреля), Арина Рассадница (5 мая) и Арина Осенняя — журавлиный лет.

Еще одно название этого дня — Арина Шиповница. Все потому, что с 1 октября начинали собирать плоды шиповника, в которых к этому времени накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты.

Их было важно собрать до первых заморозков, которые могут разрушить витамин C. В народе считали, что самый полезный шиповник — тот, что собран именно на Арину.

Славяне использовали его не только в кулинарных целях. Они также готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применялись для укрепления организма и помогали сохранить здоровье.

Также варили кисели, варенье, из шиповника получались вкусные мармелад и повидло. 1 октября продолжались девичьи посиделки, обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму.

Приметы погоды

Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно.

Если на Арину журавли летят на юг, то на Покров (14 октября) будет мороз.

Если птиц не видно, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.

Если бурьяны очень высокие выросли, то зимой будет много снега.

Какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля.

Если трещат домашняя мебель или утварь, то скоро пойдет дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно выпить 1 октября, чтобы сохранить здоровье

Именины отмечают: Борис, Алексей, Ариадна, Аркадий, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Софья.