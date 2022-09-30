Главные новости к утру 30 сентября

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Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями, говорится в соответствующих указах российского президента Владимира Путина.

Минувшим летом граждане России отдыхали в среднем 30 календарных дней, при этом тратя на отпуск порядка 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прошедшей ночью на территории города Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа сработала система противовоздушной обороны, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку к ежемесячному довольствию сотрудников ряда силовых структур. Дополнительное довольствие будут получать сотрудники органов внутренних дел, тюремных учреждений, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, служащие в Росгвардии и имеющие специальные звания полиции, начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Дефицит российского бюджета в текущем году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента внутреннего валового продукта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о снятии с мобилизованных граждан, до начала службы имевших статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью.