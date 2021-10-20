Последняя капля: чем обернется для России закрытие последнего представительства НАТО

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО и отзывает аккредитацию сотрудников Военной миссии связи НАТО в Москве.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Вечерке» очередной этап охлаждения отношений с североатлантическим блоком.

После того как в июне этого года в Брюсселе было принято решение о запуске стратегии «НАТО-2030», в которой Россия была названа военным противником, отношения стали ухудшаться стремительно, напоминает эксперт.

— Сокращение миссии РФ в Брюсселе на восемь человек фактически сделало невозможным работу нашего центра там. И смысл существования центров исчез.

Если нам или блоку потребуются какие-то сведения, то для этого существуют специальные горячие линии, говорит политолог.

— Диалог можно вести непосредственно с членами альянса. В Москве есть посольства всех европейских государств, а в них есть военные атташе. Плюс останутся какие-то наблюдатели — наши в Брюсселе и натовские у нас. И пока блок не займет более конструктивную позицию, такое положение дел сохранится.

Эксперт не считает, что нынешняя ситуация это самая низшая точка отношений России и НАТО.

— Были времена, когда у нас с ними вообще не было диалога, даже представительств или наблюдателей.

Так было при СССР. Говорить, что мы уже достигли этой точки, — пока рано. Но все идет, видимо, к этому. Но инициатором ухудшения отношений выступает Североатлантический альянс. Россия же постоянно инициирует различные предложения, которые могли бы способствовать возобновлению сотрудничества. Например, по ракетам средней дальности. Мы сказали, что накладываем мораторий на размещение таких систем, до тех пор пока Европа не станет размещать их у себя.

Также мы поднимали вопрос о возобновлении диалога по европейской безопасности. И еще целый ряд инициатив, которые остались без ответа. Мы постоянно открыты для диалога. Но у руля НАТО сейчас находятся такие люди, которые не слышат голос разума, а действуют по четким указаниям Вашингтонского обкома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Диалога не было. НАТО декларировало свое намерение сдерживать Россию и подкрепляло свои слова действиями. Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, конечно, сделала необходимым и неотвратимым приведение ситуации де-факто в состояние де-юре.