Пожарная часть хранит крупицы воспоминаний из прошлого

Заместитель начальника Пожарно-спасательной части № 3 Максим Голиков (слева) и пожарный, сержант внутренней службы Сергей Ильин проводят экскурсию по территории / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ноябре этого года Пожарно-спасательной части № 3, расположенной в Савеловском районе, исполнится 108 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как сегодня функционирует часть и какие истории она хранит.

В Петровско-Разумовском проезде возвышается старинная башня, напоминающая сторожевую, — это каланча Пожарно-спасательной части № 3 в Савеловском районе. Снизу постройки — большие белые кирпичи. Ими же выложен орнамент на самой башне, который украшает и верхушки удлиненных окон.

Рядом с древней вышкой стоит не менее примечательная постройка — здание пожарной части. Около широких ворот, из которых выезжает большая бело-красная машина спецтехники, нас встречает заместитель начальника Пожарно-спасательной части № 3 Максим Голиков.

— В ноябре зданию и каланче пожарной части исполняется 108 лет. Это серьезная дата, ведь тут каждый уголок хранит частичку истории этого места, — рассказывает Максим Голиков.

Но вот точной даты открытия части, к сожалению, нет. Зато день рождения можно праздновать весь месяц. Это ли не мечта!

По пути на задний двор бросается в глаза одно из зданий части со скошенным углом. Голиков тут же подхватывает витающий в воздухе вопрос.

— Раньше на задний двор доставляли бочки с водой из пруда, который располагался неподалеку. Он был при части, однако после 1940-х годов его засыпали, а на его месте возвели дома, — сообщает Максим Голиков. — Потом гужевой транспорт заменили современные пожарные машины, и чем больше становились автомобили, тем сильнее мы скашивали угол здания, чтобы радиус поворота был шире.

После этого замначальника части останавливается около стен, огораживающих территорию части на заднем дворе. На кирпичах, из которых она выложена, видны десятки именных подписей с датой, за каждой из которых — своя история.

— Раньше солдаты-срочники проходили службу в пожарных частях, поэтому можно встретить у нас их именные отметки с годами ее прохождения, — отмечает Голиков.

Следующий экспонат на экскурсии — сама каланча.

— В советское время вокруг пожарной части были дачи. И каланча служила наблюдательной вышкой, с которой заметить пожар можно было издалека, — отмечает Голиков. — Сейчас она используется для сушки пожарных рукавов, которые в ней хранятся. При этом по соседству с современным тельфером сохранилась и старинная катушка, на которой поднимались рукава десятки лет назад.

После осмотра башни Максим Голиков открывает ворота и зовет внутрь здания части.

— Сейчас тут расположены современные пожарные машины, но 100 лет назад здесь находились конюшни. Сено же хранили в помещении, где сейчас оборудованы комнаты для персонала нашей части, — добавил Голиков. — Доски, которые сохранились на верхних этажах здания, до сих пор отдают легким запахом лошадей. Этот дух словно сохраняет нашу часть и помогает в работе.

По словам заместителя начальника ПСЧ № 3, в одном из архивных документов было обозначено, что здание части вновь отстроено в 1914 году.

— К нам постоянно просятся с экскурсиями школы и детские сады, ведь всем интересно, как устроена наша работа сейчас, — отмечает он. — В конце экскурсии я даю детям почувствовать себя пожарными и облить асфальт из рукавов. При этом мы рассказываем о правилах безопасности, чтобы дети знали, как себя вести в экстренных ситуациях.

Сам же Максим Голиков проработал в Пожарно-спасательной части № 3 значительную часть своей жизни.

— Пришел сюда еще в должности обычного пожарного, это было в 2003 году, — рассказывает Голиков. — Потом стал офицером, окончив соответствующие курсы. И в 2004 году меня назначили на должность начальника караула. Это дежурный и старший на смене.

После этого его повысили до заместителя начальника части.

— Это место стало для меня вторым домом. И это не громкие слова — ведь я провел тут 20 лет своей жизни, — сказал Максим Голиков. — Думаю, что знать историю своего дома интересно каждому. На мой взгляд, стоит уделять особое внимание таким городским объектам, сохраняя их для будущих поколений. Если человек не знает свою историю, то он в жизни не добьется успеха.

А в завершении импровизированной экскурсии Голиков показал работу тревожной кнопки, после звукового сигнала которой сотрудник части должен собраться не более чем за 27 секунд, чтобы быть готовым выехать на помощь.

ИСТОРИЯ

Строить каланчи начали после указа Александра I от 31 мая 1804 года «О сложении с обывателей Москвы повинности ставить пожарных служителей и об учреждении в оной пожарной команды». Именно с тех пор появились пожарные части при полицейских участках. К ним и пристраивалась или устанавливалась башня — каланча.

В Москве пожарные каланчи строились с конца XVIII века и вплоть до начала 1930-х годов. На сегодняшний день в столице можно найти также и каланчи, построенные еще в дореволюционный период. Их продолжали строить даже в советское время, вплоть до появления телефонной связи. После этого необходимость в каланчах постепенно отпала. Рост этажности городов в этот период также не позволял сооружениям выполнять свои функции.

В дозорной площадке главное — выполнение ее основных функций: кругового обзора, подачи сигнала колоколом или фонарем, защита дежурного от неблагоприятных погодных условий.