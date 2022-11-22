Зимние круизы по Москве-реке запомнятся надолго

Фото: Пресс-служба Флотилия

Сегодня провести досуг в Москве не проблема. Выбор развлечений в столице большой. Можно сходить в театр или посетить хороший ресторан. Однако иногда душа просит чего-то необычного, надолго запоминающегося, интересного, словом, хочется нового опыта.

Зимние круизы по Москве-реке полюбились многим москвичам и гостям столицы. Теплоходы и яхты с туристами курсируют по главной речной артерии столицы и зимой, и летом. А зимняя речная прогулка — это настоящая сказка, которая становится явью и дарит людям незабываемые впечатления на долгие годы. Москва — город пяти морей. Отсюда каждую неделю с многочисленными путешественниками на борту отправляются круизные теплоходы в разные города России. Не меньше туристов собирают и зимние прогулки по Москве-реке.

Полноценные рестораны на борту и высококлассное обслуживание заставляют гостей зимних круизов забыть о заботах. На борту теплоходов и яхт преобладает интернациональная кухня: изобилие закусок, основных блюд, а также разнообразные десерты и фирменные коктейли. Для маленьких гурманов всегда есть детское меню.

К примеру, с 12 декабря по 8 января гостей Флотилии «Рэдиссон Ройал» ждет специальное рождественское меню с сезонными новинками и целая серия новогодних спецрейсов с живой музыкой и развлекательной программой. Яхты ледового класса Флотилии курсируют по Москве-реке круглогодично.

В распоряжении гостей имеются салоны разных категорий комфортности. Путешественники увидят не только достопримечательности российской столицы, но и могут стать участниками иммерсивного спектакля в театральных круизах. В репертуаре уже пять постановок по произведениям известных классиков. Театральные представления на борту яхт — настоящее удовольствие для любителей культурного досуга.

Неизменными спутниками речных прогулок стали ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, «Зарядье», живописные набережные с парками и величественные мосты столицы. Москва прекрасна в любое время года, но зимой она особенно волшебна!

Единственное огорчение от зимних круизов — это то, что они рано или поздно завершаются и гостям приходится сходить на берег. Круиз на яхте по зимней Москве-реке может стать одним из самых запоминающихся событий в жизни москвичей и гостей столицы.